Le débrief du jour: Targnion s’exprime «une dernière fois» | Deux djihadistes belges s’évadent | Nethys mis en demeure

Muriel Targnion nous a accordé une longue interview pour s’expliquer «une dernière fois», des djihadistes se sont évadés en Syrie, Nethys a reçu une mise en demeure de Providence: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi.

1. Enodia, le PS, Verviers…: Targnion répond dans une longue interview

Muriel Targnion (PS), bourgmestre de Verviers, a été sous le feu des projecteurs ces derniers jours. Elle avait décidé de ne plus s’exprimer sur ce sujet mais elle veut le faire une dernière fois «car je vais avoir l’occasion d’expliquer le fond du dossier», dit-elle.

2. Deux djihadistes belges s’évadent en Syrie

Deux djihadistes belges ainsi que trois femmes et six enfants se sont enfuis d’une prison kurde au nord de la Syrie.

3. Vente de VOO: Nethys mis en demeure

Nethys a reçu une mise en demeure du fonds d’investissement américain Providence concernant la vente de l’opérateur télécoms VOO.

4. Le couple royal évacué

Après le moteur récalcitrant de la voiture dans laquelle avait pris place le couple royal mardi, c’est le symposium sur l’espace auquel il assistait ce mercredi après-midi qui a été brièvement évacué à la suite d’une alerte incendie.

5. Une marmotte et un renard pour la photo de l’année

Le cliché d’une marmotte de l’Himalaya, prise en chasse par un renard du Tibet, est saisissant et vient d’être couronné «Wildlife Photographer of the Year», prix prestigieux récompensant les photos animalières.

