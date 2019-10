Le gratin mondial en compétition au Jumping de Liège

Quinze des cent meilleurs cavaliers mondiaux participeront au Jumping de Liège, dont la 26e édition se tiendra du 28 octobre au 3 novembre.

Pour sa 26e édition, le Jumping International de la Province de Liège se veut plus diversifié que jamais. Pas moins de six disciplines équestres seront représentées du 28 octobre au 3 novembre prochains à Liège Expo. Outre les épreuves classiques (dressage, concours complet, saut d’obstacles), le public pourra assister à de l’attelage, de l’équitation américaine, de la voltige et même une épreuve de poneys déguisés.

Mais en cette année si faste pour l’équitation belge (victoire au championnat d’Europe par équipes et deuxième place en Coupe des Nations), c’est bien entendu le Grand Prix qui retiendra toute l’attention. Malgré la concurrence d’une manche de Coupe du monde à Lyon, pas moins de 15 cavaliers du top 100 mondial seront présents, dont Grégory Wathelet (28e), qui tentera de devenir le premier cavalier à s’imposer à trois reprises dans la cité ardente.

Wathelet aura pour principaux rivaux l’Américaine Laura Kraut et l’Italien Alberto Zorzi. Parmi les autres Belges présents, on retrouvera Jérôme Guéry et François Mathy Jr.

Au concours d’attelage, organisé en démonstration, les vainqueurs des deux dernières éditions seront présents. Parmi eux, Glenn Geers, 7e meneur mondial).

On notera encore qu’à partir de 2021, le Jumping de Liège devrait être organisé dans un nouveau Hall des Expositions, de l’autre côté de la Meuse, et bénéficier d’une cinquième étoile.