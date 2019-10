Cet incroyable sursaut d’une marmotte est la photo animalière de l’année

Le cliché est saisissant et vient d’être couronné «Wildlife Photographer of the Year», prix prestigieux récompensant les photos animalières.

En une image, tout est dit. La photo de cette marmotte de l’Himalaya, prise en chasse par un renard du Tibet, raconte la nature dans son aspect le plus primitif. L’histoire d’un chasseur et de sa proie.

L’image est de Yongqing Bao, photographe chinois multirécompensé, directeur notamment d’une association pour la conservation de la nature dans les monts Qilian.

Si cette photo est récompensée, c’est bien pour la force qu’elle dégage. Technique et esthétique se mélangent parfaitement, tout comme l’humour et l’horreur, pour rendre cet instant inoubliable.

La pose de la marmotte, sautant dans les airs mais pourtant pétrifiée, la bouche grande ouverte, paraît irréelle. Sa terreur est provoquée par un prédateur affamé, cherchant de quoi rassasier ses petits, comme on peut le lire dans la description du cliché, baptisé «Le Moment», tout simplement.

Un autre photographe a été également été récompensé dans la catégorie «junior»: Cruz Erdmann, jeune néo-zélandais, est le premier gagnant dans cette catégorie avec une photo sous-marine.

Quelque 48.000 photos ont été déposées lors du concours. Cent photos finalistes du concours seront exposées du 18 octobre 2019 au 31 mai 2020 au Musée d’histoire naturelle de Londres, organisateur du concours «Wildlife Photographer of the Year».

Our 2019 Young Wildlife Photographer of the Year is... Cruz Erdmann! Cruz is our first ever young grand title winner with an underwater shot. Congrats, Cruz! #WPY55 pic.twitter.com/wKrOM0m5c5