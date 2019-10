Un jobday spécifique à l’économie circulaire le 24 octobre en Wallonie

Un jobday consacré aux emplois générés par l’économie circulaire sera organisé le 24 octobre prochain en cinq endroits de Wallonie.

Une dizaine d’entreprises seront présentes et près de 90 offres d’emploi seront à pourvoir, indique mercredi le Forem. Le service public de l’emploi et la formation organise d’ailleurs des sessions d’information en vue «de préparer au mieux les demandeurs d’emploi».

De nombreux métiers de l’économie sont en pénurie de main-d’œuvre, et c’est singulièrement le cas dans le secteur privé de la gestion des déchets, indique le Forem. L’objectif du jobday – organisé à Mons, Châtelineau, Estaimpuis, Grâce-Hollogne et Longlier – sera donc de faire se rencontrer les demandeurs d’emploi et les entreprises en manque de personnel. Les offres concerneront des postes tels que chauffeurs, mécaniciens, électriciens, soudeurs, laborantins,…

L’inscription au jobday est obligatoire: des collaborateurs du Forem effectueront une présélection parmi les candidatures reçues. «Selon les régions, les demandeurs d’emploi pourraient être conviés à une séance d’information ou à un module préparatoire à l’examen d’embauche, de façon à préparer au mieux leur rencontre avec les entreprises.»