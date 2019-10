EuroSkills 2020 en Autriche: jeunesse belge, postulez!

Après le WorldSkills de Kazan, place à l’EuroSkills de Graz. Les inscriptions aux Startech’s, la présélection belge, viennent de s’ouvrir.

À peine tournée la page du championnat mondial des métiers techniques vécu à Kazan, en août, que les regards sont déjà rivés sur le championnat européen de Graz qui se vivra du 16 au 20 septembre 2020.

Rendez-vous les 23 et 24 mars pour 34 métiers

De jeunes Belges âgés de moins de 25 ans y seront-ils médaillés? C’est tout ce que l’on souhaite. Il faut cependant franchir une étape incontournable: la phase de la présélection belge, les Startech’s Days 2020, qui vient de s’ouvrir, .

«C’est le plus important événement de promotion des filières qualifiantes et des métiers techniques, se déroulera les 23 et 24 mars prochains à Ciney Expo, indique l’organisation, WorldSkills Belgium. S’y dérouleront les finales en 34 compétitions des métiers techniques et technologiques dans six catégories: Art & Fashion, Industrie, Services, Construction, Technologie de l’information et de la communication, Transports et logistiques.»

Alors que les jeunes tenteront de sortir du lot durant ces deux jours, le site sera accessible gratuitement au public. L’occasion de prendre part à une septantaine d’animations organisées en parallèle via trois Villages métiers. «Elles seront ludiques, participatives, informatives et accessibles aux jeunes de la 6e primaire à la fin du secondaire».