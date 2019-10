Le tacle de Dani Alves aux «racistes» parisiens

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a visiblement pas apprécié les deux années qu’il a passées dans la capitale française.

Dans une interview accordée au magazine «GQ Brésil», Dani Alves a ouvertement critiqué Paris. Non pas le club où il a évolué deux saisons, entre 2017 et 2019, mais bien la ville qu’il a parcourue durant deux ans.

«Paris est une ville stressante, je ne l’aime pas beaucoup, assure le défenseur brésilien qui évolue désormais à Sao Paulo. Si tu vas à Paris pendant une semaine, ce sera le voyage de ta vie. Plus que ça, ça va te fatiguer. Ça nous rappelle un peu Sao Paulo. Sauf que là-bas, ce sont des pu*** de racistes! Énormément. Avec moi, ils n’ont rien fait parce que je les aurais envoyés ch***, mais je l’ai vu avec mes amis.»

Et l’international brésilien d’enfoncer le clou en assurant que la vie est beaucoup plus sympa à Barcelone et Séville, où il a évolué entre 2002 et 2016.