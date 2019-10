Quand Lewis Hamilton évoque son «envie de tout abandonner»

Dans un long message posté hier mardi sur Instagram, Lewis Hamilton a fait part de son engagement écologiste. Quitte à faire peur à certains de ses admirateurs.

Quintuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton fait partie de ces sportifs professionnels dont chaque post sur les réseaux sociaux est scruté et analysé. Pas étonnant dès lors que le dernier message Instagram du pilote britannique, aujourd’hui effacé, a suscité de nombreux commentaires et interrogations. Et pour cause, entre quelques annonces et plusieurs slogans écolos, il a déclaré avoir «envie de tout abandonner».

Expliquant notamment avoir vendu son jet privé et avoir ouvert, à Londres, un restaurant de légumes baptisé Neat Burger - «Être vegan est la seule vraie solution pour sauver la planète» - Lewis Hamilton s’est ouvertement inquiété de «l’extinction de notre espèce» qui «est inéluctable puisqu’on utilise plus que nos ressources».

«Je suis triste quand je pense vers quoi va ce monde», poursuit encore le pilote de Formule 1, estimant par ailleurs que «la seule solution (aux problèmes écologiques, NDLR) est l’éducation».

Et Lewis Hamilton d’assurer avoir «envie de tout abandonner, de tout arrêter»: «Pourquoi s’embêter alors que le monde est si chaotique et que les gens ne semblent pas s’en soucier? Je vais prendre un peu de temps pour rassembler mes idées.» Quelques réflexions qui ont eu tôt fait d’inquiéter ses fans qui y voient une façon pour le Britannique d’annoncer la fin de sa carrière. Ce qu’il n’a absolument pas déclaré, lui qui devrait encore rejoindre le Mexique, les États-Unis, le Brésil et Abou Dhabi d’ici la fin de la saison afin de fêter un 6e titre mondial qui lui tend les bras.