Foot en salle namurois: Envoyez-nous vos photos

L'Avenir et lavenir.net lancent leur album photo des équipes provinciales namuroises de la saison 2019-2020. Et, pour le compléter, nous avons besoin de vous...

Dans notre album FOOTBALL EN SALLE, place d'abord aux équipes seniors de la province...

Envie d'y faire figurer votre équipe? Rien de plus simple: envoyez-nous vos photos par mail à sportsnr@lavenir.net. Pour nous aider à organiser au mieux nos albums, n'oubliez pas de préciser le nom du club, l'équipe concernée et la division dans laquelle elle évolue. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir d'autres informations complémentaires si vous le souhaitez (nom du coach, des joueurs, etc.).

Envie de nous transmettre une info, de nous faire part de vos selfies dans les vestiaires ou à la buvette, ou de partager une image insolite avec nos internautes? N'hésitez pas à nous envoyez vos photos tout au long de la saison, par mail (sportsnr@lavenir.net) ou directement via notre page Facebook L'Avenir Namur Sport.

Les albums photos seront actualisés au fil de la saison sur notre site web, au gré de vos envois et des passages de nos photographes en bord de terrain.

Bonne saison sportive à tous!

* Par facilité, merci de n'envoyer qu'une seule photo par équipe.