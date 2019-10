La NASA dévoile les nouvelles combinaisons des astronautes qui iront sur la Lune

Moins de rigidité pour des mouvements plus fluides: les combinaisons que mettront les astronautes américains pour marcher sur la Lune dans plusieurs années dans le cadre du programme Artémis ont été présentées mardi par la NASA.

Ce sont encore des prototypes qui n’ont pas été testés dans l’espace et dont la conception doit être finalisée.

Le retour d’humains sur la Lune est officiellement prévu pour 2024 avec la mission Artémis 3, même si ce calendrier reste incertain en raison de retards et de problèmes de financement. Les combinaisons ne devraient pas être prêtes avant 2023.

Devant un immense drapeau américain au siège de l’agence spatiale américaine à Washington, des ingénieurs ont enfilé les combinaisons devant la presse.

Les précédentes combinaisons pour marcher sur la Lune dataient des missions Apollo (1969-1972). Ce sont de véritables mini-vaisseaux spatiaux fournissant de l’oxygène à l’astronaute, recyclant l’air, régulant la température interne et protégeant des radiations.

Les ingénieurs de la NASA travaillent depuis des années à une version améliorée, en particulier pour l’élimination du dioxyde de carbone.

Il y aura en fait deux combinaisons: l’une pour marcher sur la Lune, blanche avec des bandes bleues et rouges, baptisée «xEMU» (acronyme anglais d’Unité mobile d’exploration extra-véhiculaire).

Et l’autre pour le trajet entre la Terre et la Lune, plus légère et de couleur orange, baptisée «Orion Crew Survival Suit», soit la combinaison de survie pour l’équipage de la capsule Orion.

