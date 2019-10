European Open - Kimmer Coppejans: "C'était un super match à jouer"

(Belga) Kimmer Coppejans a offert une belle résistance à Andy Murray, mais il s'est incliné 6-4, 7-6 (7/4) face à l'ancien numéro 1 mondial mardi au 1er tour de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers.

"Je suis content. J'ai fait un bon match, surtout dans le 2e set. Je mène 3-1 dans le tie break et là je fais quelques erreurs qui me coûtent cher. C'était un super match à jouer. J'ai montré que je pouvais jouer avec des joueurs comme ça", a déclaré Kimmer Coppejans. "Affronter un joueur ce calibre peut déjà m'aider rien que pour l'expérience. Ca me permet de voir ce que je peux améliorer pour passer le cap du top-100", dit le joueur belge, 158e mondial. "J'ai été constant cette année mais il me manque juste un grand résultat pour booster mon ranking et passer le cap du top-100 Mais le niveau sur le circuit Challenger est relevé", dit Coppejans, qui dit vouloir davantage jouer sur surface dure à l'avenir. (Belga)