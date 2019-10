Qualifications Euro 2020 - L'Espagne est le sixième pays à se qualifier pour l'Euro 2020

(Belga) Après la Belgique, l'Italie, la Russie, la Pologne et l'Ukraine, l'Espagne est le sixième pays à se qualifier pour l'Euro 2020. La Roja a partagé l'enjeu (1-1) en fin de match en Suède ce mardi soir à Stockholm.

La Roja a validé son billet pour l'Euro 2020 malgré un partage à Stockholm. Un but de Marcus Berg (50e) avait mis la Suède aux commandes mais Rodrigo égalisait dans les arrêts de jeu. À signaler également la sortie sur blessure de David De Gea, le portier espagnol. Dans le même temps, la Roumanie a partagé sur le même score contre la Norvège, qualifiant donc l'Espagne. Mitrita avait ouvert le score pour les Roumains (62e) avant que Sorloth n'égalise dans le temps additionnel. Dans le dernier match du groupe, les Iles Féroé ont écarte Malte 1-0 sur un but de Baldvinsson (71e). Au classement, l'Espagne garde la tête du groupe F avec 20 points. Derrière, la Suède (15 points) et la Roumanie (14 points), qui s'affronteront lors de la prochaine journée, sont encore dans la course pour la deuxième place. La Norvège (10 points), les Iles Féroé (3 points) et Malte (3 points) complètent le classement. À l'instar de l'Espagne, l'Irlande pouvait aussi se qualifier pour l'Euro mais les Irlandais se sont inclinés 2-0 en Suisse, qui a fait la différence grâce à Seferovic (16e) et un own-goal de Duffy (93e). Dans l'autre match de la soirée, la Géorgie a souffert sur le terrain de Gibraltar. Kharaishvili (10e) et Kankava (21e) avaient mis les Géorgiens aux commandes mais Gibraltar est revenu au score grâce à des buts de Casciaro (66e) et Chipolina (74e). Finalement, Kvilitaia offrait la victoire à la Géorgie (84e). L'Irlande et le Danemark (12 points) partagent toujours la tête du groupe D avec un point d'avance sur la Suisse. La Géorgie (8 points) et Gibraltar (0 point) ferment la marche. Déjà qualifiée, l'Italie a poursuivi son sans-faute sur le terrain du Liechtenstein (0-5). Bernardeschi, Belotti, par deux fois, Romagnoli et El Shaarawy ont inscrits les cinq buts italiens. Dans le même temps, la Grèce a pris le dessus sur la Bosnie. Pavlidis (30e) avait ouvert le score avant que Gojak n'égalise (35e). En fin de match, la Grèce s'imposait finalement sur un own-goal de Kovacevic (88e). Plus tôt dans la journée, la Finlande avait battu l'Arménie 3-0. Au classement, l'Italie trône en tête avec 24 points devant la Finlande (15 points), qui a fait un grand pas vers la qualification. Derrière, l'Arménie (10 points), la Bosnie (10 points) et la Grèce (8 points) vont se disputer la 3e place. Le Liechtenstein ferme la marche avec deux points. Dans le groupe G, Israël affrontait la Lettonie dans un match d'alignement. Les Israéliens se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Dabbur et un but de Zahavi. Kamess avait, lui, marqué pour la Lettonie. Avec 11 points, Israël rejoint la Macédoine du Nord et la Slovénie à la troisième place. Devant, la Pologne (19 points) occupe la tête et est déjà qualifiée pour l'Euro devant l'Autriche (16 points). La Lettonie (0 point) est lanterne rouge. (Belga)