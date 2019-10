Double refus de permis pour le centre de traitement des déchets à la Carrière d'Ereffe

L'exploitant de la Carrière d'Ereffe, à Marchin en province de Liège, a vu refuser sa double demande de permis, a indiqué mardi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Le carrier espérait étendre le site et régulariser sa situation concernant le traitement des déchets sur place.

La ministre wallonne a estimé que toutes les garanties n'étaient pas apportées quant à la stabilité du site et à l'utilisation raisonnée de la ressource en évitant le gaspillage de la pierre par des remblais. De plus, il n'était pas possible de garantir la qualité des terres et matières pierreuses déjà remblayées. Enfin, la Zone de secours de Liège III s'est montrée défavorable au projet car ce dernier n'était pas conforme aux normes de sécurité.

Le propriétaire garde son permis datant de 1937 pour le site initial, mais il ne pourra donc pas l'agrandir, ni stocker et traiter les déchets sur place.

Le propriétaire de la Carrière d'Ereffe a mené une activité illégale de stockage et de traitement de déchets entre 2009 et 2019. Une situation qui avait inquiété les riverains. L'homme avait introduit une demande de permis au mois de février dernier afin de régulariser ses activités. Cette demande avait été rejetée et il avait introduit un recours en juillet.