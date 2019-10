Ligue des Champions: Ostende battu d’entrée par Strasbourg

Mardi soir, Ostende s’est incliné 77-64 (mi-temps: 42-35) face aux Français de Strasbourg pour son entrée en lice en Champions League. Quentin Serron, le Belgian Lions, a compilé 6 points pour les Français.

Entrée en matière compliquée en Champions League de basket mardi soir pour les Ostendais qui se sont inclinés face aux Français de Strasbourg (77-64). Les champions de Belgique ont couru derrière le score pendant une bonne partie de la rencontre même s’ils ont mené en début de deuxième quart-temps (24-29).

La suite fut plus difficile pour les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, qui ont été dominés dans le secteur du rebond avec notamment 12 prises offensives pour les joueurs locaux. Même si le duo Angola-Thompson (auteur de 29 unités) s’est bien démené, jamais le BCO n’a été en mesure d’inquiéter les Français au retour des vestiaires. Strasbourg a d’ailleurs remporté les quatre quart-temps.

Côté français, le Belgian Lions Quentin Serron, ancien joueur d’Ostende, a passé 23 minutes sur le parquet pour 6 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 fautes. Dans l’autre match de ce groupe A, les Turcs de Telekom se sont imposés face aux Israéliens d’Holon (79-82). Les quatre meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les playoffs de la Champions League au terme d’une série de matchs en aller-retour. Les quatre autres sont éliminées.

