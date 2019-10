Qualifications Euro espoirs: la Belgique décroche sa première victoire contre la Moldavie

Les Diablotins ont répondu aux attentes: ils devaient s’imposer et ils l’ont fait face aux Moldaves.

La Belgique s’est logiquement imposée 4-1 face à la Moldavie mardi soir pour son troisième match de qualification pour l’Euro Espoirs 2021. Un succès qui était primordial en vue d’une éventuelle qualification.

Dans l’obligation de s’imposer face à la Moldavie, les Diablotins prenaient un très bon départ et ne devaient attendre que la neuvième minute pour ouvrir la marque via Openda. Les occasions franches s’enchaînaient pour la Belgique et c’est finalement Antonucci qui doublait la mise à la demi-heure. On pensait les joueurs de Johan Walem lancés vers une victoire facile masi Cojocaru réduisait l’écart d’une frappe imparable dans la lucarne (33e).

Après la pause, la Belgique amenait souvent le danger dans le rectangle mais peinait dans le dernier geste. Finalement, Vanheusden, bien servi par Vanzeir, assurait le succès belge (76e) avant que Doku ne fixe le score à 4-1 en transfomant un penalty qu’il avait lui-même provoqué (90e+1). Une victoire qui permet à la Belgique (4 points) de rejoindre la Bosnie-Herzégovine à la deuxième place (4 points), derrière l’Allemagne (6 points), qui compte un match de moins.

Les neuf vainqueurs de poule et les deux meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour l’Euro. Les autres deuxièmes joueront des barrages les 9 et 17 novembre 2020.