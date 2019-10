European Open: Andy Murray élimine un Kimmer Coppejans combatif

Le Britannique disputera son 8e de finale mercredi.

Andy Murray a éliminé Kimmer Coppejans au 1er tour de l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers, mardi soir à la Lotto Arena. L’Écossais, 243e mondial et présent à Anvers grâce à un classement protégé, s’est imposé 6-4, 7-6 (7/4) face au joueur belge, 158e mondial, auteur d’une belle résistance.

Murray a d’emblée pris le large, en breakant sur le premier service de Coppejans. Ce dernier a réussi à prendre le service de son adversaire pour revenir à 3-2 puis à 3-3.

Murray, qui revient progressivement au plus haut niveau après son opération à la hanche en janvier, a empoché le premier set sur le service de Coppejans (6-4).

