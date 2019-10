TC Nivelles - Dix-huit mois de prison ferme pour un chauffagiste qui a escroqué des clients

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi un habitant de Braine-l'Alleud âgé de 46 ans à 18 mois de prison ferme, à une amende de 2.000 euros et à une interdiction professionnelle de dix ans. L'homme se présentait comme chauffagiste et a commis des escroqueries en 2017 à Braine-l'Alleud et à Rixensart, effectuant des devis en empochant des sommes d'argent pour des chantiers qu'il n'a pas concrétisés. Il était également poursuivi pour faux informatique - l'usage d'un nom d'emprunt dans une correspondance électronique - et faux en écriture.

L'homme a sévi en 2016 et 2017 dans la région de Braine-l'Alleud, avec une dénomination commerciale contenant son prénom alors qu'un jugement rendu à son encontre en décembre 2015 lui avait déjà infligé une interdiction professionnelle pour une durée de dix ans. Il n'en a manifestement tenu aucun compte et le total du préjudice pour les victimes de ses nouvelles escroqueries dépasse les 8.000 euros.

D'où le jugement rendu mardi à Nivelles, qui outre la peine d'emprisonnement ferme et une solide amende, prononce à nouveau une interdiction professionnelle de dix ans à l'encontre du prévenu.