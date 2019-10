ZygomaticoMaca prendra le relais du festival du rire de Bierges en février 2020 à Wavre

Après l'arrêt du festival de rire de Bierges, véritable institution à Wavre, un nouvel événement prendra le relais du 7 au 9 février 2020 à la Sucrerie, la nouvelle salle culturelle polyvalente wavrienne. Baptisé ZygomaticoMaca (www.070.be), ce festival nouvelle formule est organisé par un nouveau partenaire, avec le soutien de la ville de Wavre et de la province du Brabant wallon. Les spectateurs pourront y découvrir 18 spectacles sur trois jours avec une compétition et des invités connus comme Richard Ruben, Dan Gagnon, Zidani ou encore La Bajon. Le parrain de l'événement sera Marc Herman.

Marc Herman, qui a fait les beaux jours du festival du rire de Bierges, fera le trait d'union avec son successeur, ZygomaticoMaca. Il assurera également l'ambiance sur place, dans la nouvelle infrastructure de la Sucrerie dont le festival utilisera la grande salle de 862 places, et une salle plus intimiste de 250 places. Des galas d'ouverture et de fermeture sont prévus, et les membres du jury qui arbitreront la compétition seront dévoilés ultérieurement.

"Nous avons revu la manière dont on envisage un festival d'humour. S'il s'agit seulement de programmer une succession de spectacles, les centres culturels le font très bien au quotidien. Ce que nous voulons pour ZygomaticoMaca, c'est créer des échanges et des rencontres, avoir un public de festivaliers, se positionner en tremplin de l'humour et faire découvrir des artistes à différents publics: les seniors, le public scolaire, les professionnels, les familles...", indique l'organisateur, Cédric Monnoye.

Dix spectacles jouant sur différents types d'humour, durant de 45 à 75 minutes, seront en compétition. On y retrouvera notamment Julie Geller, Dena, Vincent Pagé, le Français Jean-Lou De Tapia ou encore le Suisse Jessie Kobel. Du côté des spectacles invités, les organisateurs annoncent une journée 100% belge le 7 février. Des noms connus comme Richard Ruben, Zidani, Walter, le Canadien Dan Gagnon et la Française La Bajon sont déjà confirmés.