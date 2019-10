TC Louvain - Le ministère public requiert jusqu'à cinq ans de prison pour quatre terroristes présumés

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Louvain des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement à l'encontre de trois hommes et une femme poursuivis pour avoir planifié des attaques terroristes contre des bâtiments officiels à Bruxelles. Le prévenu Ahmed A.S. pourrait en outre perdre sa nationalité belge.

Considérés comme militants actifs de l'organisation terroriste Etat islamique, Ahmed A.S. (31), Ayham A.S. (42), Halil K. (28) et Zeliha C. (34) auraient élaboré des plans en 2017 depuis leur domicile à Louvain, Tirlemont et Schaerbeek. Ils étaient membres de l'EI et travaillaient en étroite collaboration avec les dirigeants du groupe terroriste.

Le quatuor avait programmé d'attaquer le ministère de l'Enseignement, le Commissariat général aux réfugiés aux apatrides, ainsi qu'un commissariat de police dont la localisation devait encore être déterminée. "Des endroits facilement accessibles", comme ils les avaient nommés.

Ahmed et Ayham A.S. sont frères d'origine irakienne. Halil K. et Zeliha C., tous deux de Schaerbeek, formaient un couple aux origines turques. Ils ne se seraient pas rendus en Syrie ou en Irak pour participer à des combats armés. Ils ont cependant exercé une série d'activités illégales pour faciliter des actions clandestines en Belgique, comme la vente d'armes ou de substances chimiques.

Après des mois d'observations, une perquisition a finalement été menée le 11 octobre 2017, menant à l'arrestation des deux frères. Halil K. a ensuite été interpellé aux Pays-Bas en 2018 tandis que Zeliha C. l'a été à l'aéroport de Zaventem.

Ayham A.S. travaillait comme interprète au centre d'asile de Lubbeek. Il avait laissé entendre à ses parents, par téléphone, qu'il "voulait couper les mains des Belges au couteau et qu'il les enterrerait vivants dans le désert. Même les Belges qui n'ont rien à se reprocher". Le prévenu jouissait d'une grande crédibilité au sein de la communauté musulmane de Tirlemont. S'il donnait des cours de conduite et menait les famille musulmanes défavorisées vers le CPAS, il négociait aussi, depuis sa voiture, la vente de kalachnikovs à bon prix et la planification d'une attaque à l'acide.

Ayham A.S. soutenait financièrement l'EI. "A Tirlemont, il avait beaucoup d'adeptes. Il a utilisé son influence pour rassembler des personnes vulnérables autour de la cause de l'EI", a souligné le ministère public mardi. Ce dernier a requis quatre ans de prison à son encontre et la confiscation de son véhicule.

Ahmed A.S., chez qui 2.235 conversations en ligne avec le commando du groupe terroriste ont été découvertes, a été décrit par le procureur général comme "un militant fidèle" de l'EI. Il glorifiait le groupe terroriste et présentait des archives importantes de photos et vidéos d'attentats. Il a suivi un cours en ligne sur les préparatifs d'un attentat suicide et a diffusé du matériel de propagande extrémiste pour une lutte armée.

Le procureur général a requis, à l'encontre de ce prévenu, cinq ans de prison ferme et une déchéance de tous ses droits, excluant tout sursis. L'individu qui avait obtenu la nationalité belge par naturalisation, risque en outre de perdre cette dernière.

Enfin, le ministère public a requis des peines de deux ans de prison ferme pour Halil K. et Zeliha C., sans possibilité de sursis également.

Le tribunal rendra son jugement le 12 novembre prochain.