Éliminé par Gilles Simon à Anvers, Steve Darcis ne jouera plus sur le sol belge

Lundi, Steve Darcis, associé au jeune Arnaud Bovy (19 ans), avait déjà été éliminé au 1er tour du double.

Steve Darcis ne jouera plus sur le sol belge. Le Liégeois de 35 ans, 179e mondial, s’est incliné 6-1, 6-2 face au Français Gilles Simon (ATP 47) au 1er tour de l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros. La rencontre a duré 1 heure et 5 minutes.

C’était la dernière participation de Steve Darcis au tournoi anversois. Le «Shark», 35 ans, a en effet annoncé samedi qu’il prendra sa retraite en janvier 2020. Il était présent dans le tableau final de l’European Open grâce à un classement protégé.

