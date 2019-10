Offensive turque en Syrie: Médecins sans Frontières se retire du nord-est de la Syrie

C’est la détérioration de la situation dans le nord est syrien, depuis le début de l’opération turque le 9 octobre, qui a conduit le personnel international de MSF à évacuer les lieux.

L’ONG Médecins sans Frontières (MSF) arrête la plupart de ses activités dans le nord-est de la Syrie et évacue tout son personnel international, indique mardi l’organisation sur son site web. Cette «décision très difficile» est une conséquence du lancement de l’offensive militaire turque dans cette zone et de «l’extrême volatilité de la situation» qui y règne.

La détérioration de la situation dans le nord est syrien, depuis le début de l’opération turque le 9 octobre, a conduit le personnel international de MSF à évacuer Ain Issa, Al Hol, Tal Abyad, Tal Tamer, Tal Kocher/Yaroubiyah, Kobane/Ain al Arab et la ville de Raqqa, dit MSF.

La nature imprévisible et changeante de la situation actuelle empêche MSF de négocier un accès sûr pour apporter des soins et fournir une assistance humanitaire aux populations en détresse, note-t-elle encore. «Nous ne pouvons plus garantir la sécurité de notre personnel syrien et international».

MSF appelle toutes les parties au conflit à assurer la protection des civils. «Nous leur demandons en outre de fournir aux organisations humanitaires un accès sûr et sans entrave à la population civile afin qu’elles puissent leur fournir d’urgence l’assistance nécessaire.»