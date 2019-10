Problème informatique à la SNCB: la circulation reprend progressivement

La SNCB a été confrontée à un problème informatique à Bruxelles. Le trafic a été perturbé entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, mais la circulation reprend progressivement.

Le trafic ferroviaire a été à l’arrêt pendant une vingtaine de minutes mardi vers 17h entre les gares de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Nord. La panne a été entre-temps résolue et le trafic revient progressivement à la normale.

?? Update : la circulation reprend progressivement mais les problèmes informatiques constatés chez Infrabel ne sont toujours pas rétablis. Leurs équipes techniques travaillent à une résolution de la situation. #SNCB — SNCB (@SNCB) October 15, 2019



Les problèmes informatiques qui affectent actuellement les gares bruxelloises ne sont pas encore résolus mais n'empêchent pas les trains de circuler. Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, conseillait aux voyageurs, mardi en début de soirée, d'attendre leur train sur le quai normalement prévu. En cas de changement, ils seront avertis par le personnel sur place.



Selon Infrabel, le redémarrage du système informatique n'a en effet pas totalement réussi. Les panneaux d'information et le système d'annonce continuent de fonctionner en certains endroits mais pas à d'autres. Les informations sur les planificateurs de voyages peuvent ne pas être à jour non plus.