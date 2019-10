Nintendo fait le forcing pour vous vendre la Switch périmée

La cohabitation entre l’ancienne Switch et la nouvelle, plus autonome, est source de confusion pour le consommateur. Internet

Le père de Mario vous pousse à opter pour la Switch dotée d’une autonomie nettement inférieure.

Un bon d’achat de 35€ n’est pas nécessairement une bonne affaire, comme nous le rappelle Nintendo. Explications.

En marge de la Switch Lite, exclusivement portable, deux modèles de Nintendo Switch cohabitent temporairement dans les rayons.

Au premier coup d’œil, seules les couleurs de l’emballage semblent différencier l’ancien et le nouveau modèle de la console hybride (sédentaire/nomade) du père de Mario.

Le carton de la Switch subtilement revue, corrigée, améliorée est dominé par le rouge. Prix généralement observé: 309€.

Sur celui de la machine d’ancienne génération, le fond de la face avant est blanc, les tranches sont rouges. Prix généralement observé: 318€.

À gauche, la Switch améliorée, dans son emballage rouge. A droite, l’ancien modèle. Internet

Ces dernières semaines, l’emballage de l’ancienne Switch hérite d’un autocollant aguicheur, appelé à vous forcer la main.

Ce «sticker» vous alerte de la présence d’un bon d’achat de 35€ à dépenser sur le Nintendo eShop, le magasin en ligne de Nintendo.

Si l’on tient compte de la différence de prix observée entre les deux versions (318€ – 309€ = 9€), le bonus réel est de 26€.

Sur l’ancien modèle, un autocollant vous annonce désormais la présence d’un bon d’achat de 35€. Internet

26€ à dépenser sur le Nintendo eShop, est-ce suffisant pour adopter la Switch périmée au détriment de la Switch révisée?

De notre point de vue, le jeu n’en vaut pas la chandelle, sauf si vous vous moquez éperdument de l’autonomie de la console en mode portable.

Les différences d’autonomie entre les deux versions de la Switch sont clairement expliquées sur le site de Nintendo. Internet

De l’ancien au nouveau modèle, Nintendo a sérieusement amélioré l’indépendance énergétique de la Switch:

- Ancien modèle, de 2,5 à 6 heures d’autonomie selon l’exigence du jeu.

- Ancien modèle, de 4,5 à 9 heures d’autonomie.

La différence est tout aussi flagrante avec le cas précis du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

- 3 heures d’autonomie sur l’ancienne Switch.

- 5,5 heures d’autonomie sur la nouvelle .

Certes, il est logique que Nintendo souhaite écouler le stock des anciennes machines, frappées d’une autonomie moindre. Mais l’incitant (le bon d’achat) est trop faible à notre goût.

Des codes pour télécharger deux ou trois très bons jeux de la Switch constitueraient à notre sens une bien meilleure compensation.

In fine, consciemment ou inconsciemment, Nintendo table sur la méconnaissance du consommateur.

Guidé par le bon sens, le client compare une Switch à 309€ et une Switch à 318€ livrée avec un bon d’achat de 35€, sans avoir conscience de la différence d’autonomie.

Prudence, toutes les Switch livrées avec un jeu sont également des machines d’ancienne génération. Cet avertissement concerne:

- Le pack Switch Pikachu

- Le pack Switch Evoli

- Le pack Switch Super Smash Bros.

- Le pack Switch Diablo III

- Le pack Switch Fortnite

- Le pack Switch Splatoon 2

- Le pack Switch Mario Odyssey

La Switch de nouvelle génération est disponible dans deux coloris, comme le rappelle le montage ci-dessous.