Google annonce sa plateforme de jeux vidéo en streaming pour le 19 novembre

Google a annoncé mardi que le lancement de sa plateforme de jeux vidéo en streaming Stadia aurait lieu le 19 novembre.

En faisant son entrée sur le marché du jeu vidéo en ligne, le géant du moteur de recherche entend bouleverser le marché dominé par les grands acteurs des consoles de jeux comme Sony et Microsoft, en permettant aux usagers de profiter de leurs jeux, en qualité optimale et sur n’importe quel support – ordinateur, téléviseur intelligent, smartphone – en passant indifféremment de l’un à l’autre.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.



Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH