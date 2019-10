Gasquet éliminé d’entrée, Lopez rejoint Wawrinka au 2e tour à Anvers

L’Allemand Jan-Lennard Struff, l’Espagnol Feliciano Lopez et le Roumain Marius Copil ont rejoint le 2e tour.

Le Français Richard Gasquet, vainqueur de la première édition de l’European Open en 2016, a été éliminé au 1er tour du tournoi ATP d’Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros, mardi après-midi à la Lotto Arena d’Anvers.

Richard Gasquet, 57e mondial, s’est incliné en trois sets 1-6, 6-3, 6-4 face au Sud-Coréen Soonwoo Kwon (ATP 88). Celui-ci affrontera au 2e tour l’Argentin Guido Pella (ATP 20/N.5), tombeur lundi de l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP 111), dans un duel dont le vainqueur pourrait affronter David Goffin (ATP 14/N.2) en quarts de finale.

