VIDÉO | Veaux maltraités, euthanasiés ou élevés dans la saleté: les images chocs de L124

Après les images insoutenables d’un charnier de porcs ou d’un élevage de cailles, l’association de protection animale L124 récidive en se penchant sur le calvaire des veaux laitiers.

AVANT DE LIRE Certaines images diffusées dans cette vidéo sont assez difficiles à regarder. Si vous ne souhaitez pas les voir, nous vous conseillons de ne pas lancer la vidéo ci-dessous.

Devenu lanceur d’alerte, un ancien acheteur de veaux a contacté L124 pour les alerter sur le triste sort réservé aux veaux laitiers. Considérés comme des sous-produits de l’industrie du lait, on les a fait naître pour stimuler la lactation des vaches. «Ici, la douceur et le bien-être animal sont restés à la porte», dénonce le lanceur d’alerte dans une vidéo publiée lundi.

Séparés de leur mère, certains veaux sont tués quelques jours après leur naissance. «Le vétérinaire passe en fin de semaine pour les piquer. Ce sont des veaux viables mais, soit ils ont une maladie, soit ils sont trop maigres. Cela coûterait trop cher de les engraisser. Certaines semaines, il arrivait qu’on en tue une quinzaine.»

Et lorsqu’ils ne finissent pas euthanasiés, ils sont élevés dans des conditions déplorables et ne connaissent que béton et saleté durant leur courte vie. «Ces veaux sont parqués dans des fermes intensives, d’abord dans des cages, seuls pendant plusieurs semaines, puis entassés dans des parcs au-dessus de leurs excréments.»

Ces images ont été tournées entre juillet et octobre 2019 dans des élevages bretons, partenaires de Ouest Élevage, filiale de la laiterie Laïta, dont les marques phares sont Paysan Breton et mamie Nova. «Je sais que ces images sont dures mais il faut les regarder entièrement. Merci de les partager pour sortir de cette Omerta qui règne dans l’industrie de la viande.»