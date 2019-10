Quinze documentaires sélectionnés pour la 10e cérémonie des Magritte du Cinéma

Le Comité documentaire de l’Académie André Delvaux a sélectionné les 15 films documentaires qui concourront pour la dixième édition des Magritte du Cinéma. La cérémonie aura lieu le 1er février 2020 au Sqaure, à Bruxelles.

Les six membres du comité ont retenu quinze œuvres parmi 40 titres répondant aux conditions d’éligibilité: «Another paradise» d’Olivier Magis, «Bains publics» de Kita Bauchet, «By the name of Tania» de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez, «Century of smoke» de Nicolas Graux, «Congo lucha» de Marlène Rabaud, «In another life» (La prochaine fois que je viendrai au monde) de Philippe de Pierpont, «Je n’aime plus la mer» d’Idriss Gabel, «Les lunes rousses» de Tülin Özdemir, «Mon nom est clitoris» de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet, «Notre territoire» de Mathieu Volpe, «Overseas» de Sung-a Yoon, «Sans frapper» d’Alexe Poukine, «Third act» de Lotte Stoops et Mieke Struyve, «Vaarheim» de Victor Ridley et «Vacancy» d’Alexandra Kandy Longuet.

D’ici au 1er février prochain, les membres de l’Académie (près de 900 professionnels du cinéma) seront appelés à se prononcer, en deux tours de votes, pour désigner les nominés d’abord, puis les lauréats.