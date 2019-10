5 millions de briques LEGO à Bruxelles

Les fans de LEGO vont être heureux: du 25 octobre au 3 novembre, Bricklive s’installe à Tour et Taxis. De quoi faire rêver les bâtisseurs de 7 à 77 ans.

Il y a deux ans, l’événement Bricklive prenait vie à Bruxelles et attirait une foule de curieux et de fans inconditionnels.

Cette année, Bricklive se tiendra durant toute la semaine de congés d’automne à Tour et taxis et permettra au public de déambuler au beau milieu de 5 millions de briques multicolores. Dans cet espace de 8 000 m2, 22 espaces interactifs accueilleront petits et grands pour de nombreuses activités immersives et/ou interactives et permettront de découvrir 7 sculptures grandeur nature (dans la zone «Kingdom»).

- Bricklive – LEGO Pour les fans accomplis qui avaient déjà tenté l’expérience, sachez que cette nouvelle édition promet bien des nouveautés. à commencer par une bande de droïdes qui vous accueilleront de façon très originale. Dotés d’intelligence artificielle, ils seront également présents dans l’espace «Friends».

Les enfants pourront plonger dans une piscine remplie de briques spéciales et dans une maison géante, ils apprendront des chorégraphies avec des danseurs professionnels. Les enquêteurs dans l’âme s’éclateront dans l’escape room, les geeks apprendront à programmer des robots et les créatifs découvriront les plaisirs de la réalité augmentée aux moyens de coloriage interactifs et verront leurs papillons de papiers s’envoler sous leurs yeux.

- Bricklive – LEGO Il y aura aussi des courses de voitures, l’incontournable colline à billes, l’univers de MineCraft et des activités autour de l’univers de NinjaGO.

Bref, de quoi passer une journée en famille dans un monde multicolore où tout, absolument tout est possible.

Bricklive : du 25 octobre au 3 novembre (de 10h à 18h), à Tour & Taxis.