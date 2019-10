PHOTOS | Le train du roi et de la reine, pile à l’heure à Luxembourg

Le roi et la reine, et leur importante délégation, étaient attendus à 11 h en gare de Luxembourg. Le train royal est entré à 10 h 59 en gare. Difficile d’être plus à l’heure.

Difficile d’être plus à l’heure. Au milieu du train, le wagon royal n’était autre qu’un wagon traditionnel à compartiments auquel on a ajouté les armoiries royales belges. À leur descente du train, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis par le grand-duc Henri de Luxembourg.

Une partie de la gare était bouclée pour l’occasion, avec un important déploiement policier. Sur place, peu de badauds. Il faut dire que l’accueil officiel du couple royal était prévu sur le parvis du palais grand-ducal.

Cette visite d’État, unique dans un règne, se déroulera jusqu’au 17 octobre, avec un programme bien chargé.

