Les entreprises s’étaient précipitées sur les aides avant leur réforme: 30 millions de dépassement budgétaire

Le gouvernement bruxellois honorera les demandes d’aides aux entreprises introduites in extremis avant leur réforme. Ça va cause un lourd dépassement budgétaire: 30 millions d’euros.

Le gouvernement bruxellois honorera intégralement les demandes d’aides aux entreprises introduites avant leur réforme, malgré le lourd dépassement budgétaire - 30 millions d’euros - qu’un afflux non-anticipé a généré, a annoncé mardi la secrétaire d’État à la Transition économique Barbara Trachte.

La situation est héritée du gouvernement précédent, dans lequel Didier Gosuin (DéFI) a réformé le régime des aides aux entreprises, avec entrée en vigueur progressive jusqu’à cette année.

Afflux de dernière minute

«Certaines de ces aides ayant été revues à la baisse lors du changement de régime, un nombre très important d’entreprises se sont précipitées pour introduire un dossier sous l’empire de l’ancien régime, lors des dernières heures de sa validité. Ce qui a entraîné un large dépassement des budgets et une incertitude sur la suite à donner aux demandes introduites. C’est en mai 2019 que le gouvernement précédent a été averti de la situation», expose Trachte (Écolo) dans un communiqué.

Dans l’attente d’une décision budgétaire, 2.300 demandes d’aides ont été gelées par l’administration.

«Il était hors de question de laisser une seule de ces entreprises bruxelloises sur le carreau. Pour ne pas mettre à mal la confiance légitime des entreprises concernées, nous avons donc pris la décision d’honorer toutes les demandes d’aides, malgré le dépassement budgétaire conséquent hérité des décisions du précédent gouvernement», selon Trachte.

Elle déplore le manque d’anticipation des conséquences du passage d’un régime d’aide à un autre. Sur l’ensemble des trois exercices budgétaires 2019, 2020 et 2021, ce dépassement atteint quelque 30 millions d’euros, soit l’équivalent d’une année entière d’aides.

Des projets durables uniquement?

Dans L’Echo, Barbara Trachte ajoute ambitionner une nouvelle réforme du dispositif afin que ne soient plus soutenus, à partir de 2030, que les projets économiques «durables». Mais «on va commencer par évaluer la réforme en cours, car nous n’avons encore qu’un faible recul sur ses effets».

L’Union des Classes moyennes a salué, dans un communiqué, «le courage et la correction» de Trachte et du nouveau gouvernement. «Les PME qui avaient introduit un dossier ont bel et bien effectué l’investissement exigé. Les entrepreneurs pouvaient légitimement compter sur l’intervention de la Région et l’intégrer dans leurs prévisions comptables. Le défaut de paiement peut mettre leur trésorerie en difficulté et détruire des emplois. Il nuit gravement à la confiance indispensable dans les institutions publiques», a relevé l’organisation patronale, dans un communiqué.

Les aides visées vont de primes à la consultance ou à la formation jusqu’à l’aide à la reprise d’un commerce ou à l’achat d’un bâtiment. La moyenne est d’environ 13.000 euros par dossier, mais avec des montants très variables.