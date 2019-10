VIDÉO | La statue symbolique «Mercator le réparateur» inaugurée au petit Sablon à Bruxelles

Les gardiens du parc sont rapidement intervenus: la statue de Mercator, dans le parc du petit Sablon à Bruxelles, a été symboliquement transformée ce matin en «Mercator le réparateur», à l’initiative de l’ASBL Réseau consommation consciente.

La statue de Mercator, dans le parc du petit Sablon à Bruxelles, a été symboliquement transformée ce mardi matin en «Mercator le réparateur», à l’initiative de l’asbl Réseau consommation consciente (Netwerk Bewust Verbruiken vzw), Repair&Share, Repair Together, MAAKbar Leuven et du Bureau européen de l’environnement. Les gardiens du parc sont cependant rapidement intervenus. L’action était organisée pour marquer la Journée internationale de la réparation et réclamer un meilleur cadre pour les réparateurs.

Cette action ludique, lors de laquelle Mercator devait être doté de divers outils, voulait aussi mettre à l’honneur les bénévoles des Repair cafés ainsi que les réparateurs professionnels. Trop souvent, ceux-ci se heurtent à de nombreux obstacles. Or, réparer plutôt que jeter signifie moins de déchets, moins de consommation d’énergie et moins de matières premières.

«Nous demandons des investissements pour créer un véritable secteur de la réparation et des politiques qui facilitent celle-ci, en imposant par exemple aux fabricants des règles pour rendre plus simple le démontage des appareils. Lors des Repair cafés, nous remarquons que les pièces qui sont cassées ou tombent en panne se trouvent cachées au fin fond des appareils, difficiles d’accès. Les pièces de rechange sont également souvent difficiles à obtenir et les coûts de la main-d’œuvre pour une réparation restent trop élevés», explique Rosalie Heens, de l’ASBL Réseau consommation consciente.

Une action similaire avait aussi lieu à Louvain et Liège, avec respectivement les statues symboliques de «Fons le réparateur» et «Simenon le réparateur».