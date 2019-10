Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 16 octobre

Du pole dance, un défilé de mode, Alger, un grand loup, un plus petit, un Roi, un Fou, un Cavalier, du baratin, une ferme et même des sans-dents: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 16 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Hustlers (Queens)

Drame de Lorene Scafaria. Avec Jennifer Lopez, Constance Wu et Lili Reinhardt. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Avant et après le krach de Wall Street, survenu en 2008, des strip-teaseuses ont mis au point une arnaque visant à dépouiller de riches traders en quête de sensations fortes.

Ce qu’on en pense

«Robins des bois» en bikini ou vulgaires voleuses? Le film de Lorene Scafaria interroge la moralité de ses héroïnes de façon pertinente. Mais un peu tape à l’œil aussi.

La critique complète

Papicha

Drame de Mounia Meddour. Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella et Amira Hilda Douaouda. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Alger, années 90. Nedjma, étudiante, rêve d’une carrière de styliste entre deux virées à la plage avec sa bande de copines. Quand le climat politique tendu menace leur liberté, Nedjma décide d’organiser un défilé de mode, comme un ultime pied-de-nez.

Ce qu’on en pense

Inspiré de l’adolescence de sa réalisatrice, ce joli film revient sur la «décennie noire» de l’Algérie à travers le regard d’une jeune femme déterminée, et de son groupe d’amies. Ses quelques errances scénaristiques s’oublient vite, grâce à la fougue et à l’émotion qui se dégagent de cette bande de filles.

La critique complète

Roubaix, une lumière

Drame d’Arnaud Desplechin. Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

À Roubaix, le meurtre sordide d’une vieille dame anime les quartiers pauvres. L’inspecteur Daoud soupçonne deux voisines d’y être mêlées.

Ce qu’on en pense

On préfère Desplechin quand il nous écrit de beaux dialogues dans des salons bourgeois. La version polar social coince un peu aux entournures.

L’interview d’Arnaud Desplechin

La critique complète

La vérité si je mens: les débuts

Comédie de Michel Munz et Gérard Bitton. Avec Yohan Manca et Anton Csaszar. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Avant de devenir les rois de la magouille, Dov, Serge et leur bande sont passés par la case acné et drague lourde.

Ce qu’on en pense

Sorte de Sous-doués en version low cost. Ce n’est pas atroce mais on a connu mieux quand même dans le genre «je triche pour passer mon bac».

La critique complète

Fahim

Comédie de Pierre-François Martin-Laval. Avec Gérard Depardieu et Assad Ahmed. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Un jeune réfugié du Bangladesh est inscrit par son professeur aux championnats de France d’échecs. Seul problème: il faut être Français pour participer.

Ce qu’on en pense

Le biopic façon PEF c’est porteur d’un beau message de tolérance, légèrement drôle mais pas follement affriolant.

La critique complète

Maléfique: le pouvoir du mal

Film fantastique de Joachim Rønning. Avec Angelina Jolie et Elle Fanning. Durée: 1 h 59

Ce que ça raconte

On vous a menti, la méchante sorcière de La belle au bois dormant était en fait la gentille de l’histoire.

Ce qu’on en pense

C’est la mode des grosses batailles qui tachent. Là, y a pas qu’elle qui fait mal aux yeux, c’est tout le film, mélange raté d’Avatar et de Game of thrones.

Late Night

Comédie de Nisha Ganatra. Avec Emma Thompson et Mindy Kaling. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Une présentatrice d’un talk-show en perte d’audience engage une nouvelle recrue dans son équipe de scénaristes. Et si le succès se cachait dans une spontanéité sans langue de bois?

Ce qu’on en pense

Une satire superbement écrite et magistralement interprétée par Emma Thompson. Dommage que le scénario se perde parfois dans ce qu’il entend justement dénoncer: le politiquement correct, saupoudré d’une amourette inutile.

Shaun le Mouton: la ferme contre-attaque

Film d’animation de Will Becher et Richard Phelan. Durée: 1 h 30

Ce que ça raconte

LU-LA, une créature perdue, débarque à la ferme. Shaun le Mouton et son troupeau vont l’aider à retourner chez elle.

Ce qu’on en pense

Toujours drôle et inventif, ce nouveau film des studios Aardman (Wallace et Gromit) enchantera petits et grands.

Abominable

Film d’animation de Jill Culton et Todd Wilderman. Dufée: 1 h 37

Ce que ça raconte

Une adolescente accompagne un brave yeti vers le toit du monde pour le sauver des griffes d’un groupe de scientifiques mal intentionnés.

Ce qu’on en pense

Film d’animation pour enfants, coloré, mais peu inventif sur le plan du scénario.

Loups tendres et loufoques

Films d’animation d’Arnaud Demuynck, Anna Sorrentino, Rémi Durin, Pascale Hecquet et Hugo Frassetto. Durée: 0 h 50.

Ce que ça raconte

Arnaud Demuynck et sa «chouette du cinéma» proposent cette fois une compilation de courts-métrages autour du personnage du loup.

Ce qu’on en pense

Les adaptations de Mario Ramos et Nadine Brun-Cosme sont un régal. Et le reste est à l’avenant.