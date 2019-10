Fortnite est de retour: les premières images, la première vidéo

Le trou noir, c’est fini. Le célèbre jeu entame le Chapitre 2 de son histoire.

Quarante heures après avoir été englouti par un trou noir, le monde de Fortnite Battle Royale est de retour. L’édition revue, corrigée, améliorée du célèbre jeu gratuit est disponible au téléchargement. Bienvenue dans l’ère de Fortnite Chapitre 2 – Saison 1.

+ Cliquer ici pour télécharger Fortnite Battle Royale

Piqûre de rappel. Dimanche 13 octobre à 20 heures, le studio Epic Games a temporairement neutralisé son jeu au terme de la Saison 10. Un vortex a aspiré l’île, laissant les 250 millions de joueurs buter sur un écran noir jusqu’à ce mardi 15 octobre à 12 heures.

Comme attendu, l’ancienne île passe à la trappe. Un tout nouveau territoire fait son apparition, riche de «13 lieux inédits», insiste Epic Games.

Entre lacs, barrage et rivières, l’eau est désormais un élément essentiel du «gameplay». Il est désormais possible de grimper sur des bateaux lourdement armés avant de se lancer à l’assaut de ses adversaires. «Nagez, pêchez, naviguez et plus encore!», insiste l’éditeur.

Pêcher vous rapportera des points d’expérience. Epic Games

L’eau occupe désormais un rôle majeur dans les déplacements et les combats. Epic Games

Parmi les nouveautés, soulignons:

- Des combats revisités, dixit Epic Games.

- Plus de 100 récompenses.

- Des nouveaux revêtements pour les armes.

- Des nouveaux écrans de chargement.

- Des nouveaux outils et de nouveaux gliders.

- La possibilité de progresser au-delà du niveau 100.

- De nouvelles façons de gagner de l’expérience (ouvrir un coffre, couper du bois, pêcher à la ligne…).

- Des nouvelles cachettes et des explosifs.

Il est ainsi possible de tirer sur des éléments explosifs du décor pour signer un véritable carnage.

De nouvelles cachettes vont vous permettre de surprendre vos ennemis. Epic Games

L’éditeur a laissé ses serveurs inactifs 40 heures avant d’ouvrir les portes de la nouvelle île. Epic Games

Cette première Saison du Chapitre 2 de l’histoire à succès de Fortnite prendra fin le 12 décembre.