Dix ans de prison pour avoir voulu assassiner un homme «qui voulait enlever des mineurs»

Un homme a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Courtrai à dix ans de prison pour tentative d’assassinat sur une personne âgée de 52 ans. L’homme affirmait que la victime voulait enlever des mineurs et les utiliser à des fins de prostitution.

Les faits remontent à juillet 2018. Un homme armé était subitement sorti d’une habitation à Courtrai et s’était ensuite effondré plus loin dans la rue. Les enquêteurs ont rapidement suspecté R.J., un Polonais de 32 ans qui avait auparavant déclaré à la police qu’un Roumain lui avait proposé de kidnapper des mineurs et de les forcer à se prostituer.

Le prévenu avait alors affirmé avoir pris rendez-vous avec l’homme dans le parc Astrid situé à proximité. La police avait surveillé les mouvements dans le parc mais rien ne s’était finalement passé. Le prévenu avait ensuite décidé de passer à l’acte lui-même. Il s’était ainsi rendu à l’appartement de la victime et l’avait blessée à la tête et à la poitrine. Il lui avait également asséné plusieurs coups de couteau. La victime avait survécu de justesse à l’agression.

L’arme à feu n’a jamais été retrouvée et le prévenu a nié avoir tiré sur lui mais les enquêteurs ont trouvé des résidus de poudre sur ses mains. Il a été examiné, mais selon le psychiatre, il n’est pas perturbé mentalement.

Le prévenu a finalement écopé de dix ans de prison mardi. Il devra en outre verser une indemnité provisoire de 7 500 euros à la partie civile.