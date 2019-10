L’entreprise allemande Volkswagen reporte sa décision de construire une usine en Turquie

Volkswagen reporte sa décision de construire une usine en Turquie, a-t-il fait savoir mardi. «Nous suivons la situation de près et suivons les développements en Turquie avec attention», indique le groupe automobile dans un courriel à l’agence Bloomberg.

Les plans de la nouvelle usine n’étaient pas encore officiels, mais VW avait, selon Bloomberg, déjà entamé les préparatifs.

L’usine devait sortir de terre à Manisa, dans l’ouest du pays. Il s’agit d’un investissement de 1,3 milliard d’euros et de l’embauche de 5 000 personnes. Quelque 300 000 véhicules devaient sortir chaque année de la nouvelle implantation, des Passat et Skoda essentiellement destinées à l’exportation dans le Moyen-Orient et en Russie.

La Turquie a lancé mercredi dernier une offensive dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde soutenue par les Occidentaux dans la lutte antidjihadiste mais qu’Ankara accuse de terrorisme. Berlin a condamné cette offensive et annoncé stopper ses livraisons d’armes à la Turquie.