Dix articles à ne manquer pour nos abonnés ce mardi

Abou et Maxime remontent la route des migrants; Lu-Anh éliminée du «Meilleur pâtissier»: «De la gêne et de la honte mêlées»; À la rescousse des écrevisses à pattes rouges; Loïs Openda, le Diablotin qui va vite... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 15 octobre.

1

Du 127bis à la Côte d'Ivoire: Abou et Maxime remontent la route des migrants

Avec leur sac à dos de plus de 15 kilos et leur guide des chemins de randonnée vers Saint-Jacques de Compostelle, Maxime Deguide (22 ans) et Abou Donzo (24 ans) ressemblent à deux amis qui plaquent tout pendant quelques mois pour vivre une aventure où fleure la quête de sens.

Mais le voyage des deux jeunes hommes originaires de la région du Centre (de Manage et Chapelle-lez-Herlaimont) va beaucoup plus loin: le Maroc, puis Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Ce pays est le carrefour des Africains de l’ouest, nombreux à migrer en Belgique. Durant six à huit mois, les deux amis vont parcourir dans l’autre sens cette route d’environ 7400 kilomètres, à pied, qu’entreprennent des centaines de milliers de migrants. Ils ont baptisé leur périple «en sens inverse des migrants.»

2

L'indemnité de funérailles, vous connaissez?

Après le décès d’un fonctionnaire pensionné, les héritiers en ligne directe ont droit à une indemnité de funérailles.

Encore faut-il le savoir…

3

VIDÉO| Les images de Black M en concert privé à l’athénée de Nivelles

Le concert d’une vedette du rap français dans la cour d’une école, voilà qui est plutôt inhabituel. C’est pourtant la chance dont ont profité les étudiants de l’athénée de Nivelles. Ce lundi, Black M était en effet dans les murs de l’établissement secondaire pour un concert privé, qu’il a livré devant quelque mille élèves et professeurs (ainsi que d’une poignée d’invités). Le temps d’un après-midi, l’athénée a troqué son atmosphère académique (mais pas trop) pour celle, beaucoup plus décontractée, de plaine de festival.

4

Le Diablotin Loïs Openda était «le garçon le plus courageux de l’hôpital»

Loïs Openda, né asthmatique et jugé inapte au sport, a gravi les échelons à la vitesse grand V. À Bruges et chez les Espoirs.

Avec le Diablotin, tout va vite. Parfois un peu trop. En 2018, il n’a pas encore le permis lorsqu’il se fait arrêter par la police au volant de sa Mercedes. Condamné avec sursis, ses excuses fusent au tribunal: «C’était une bêtise.» Une erreur de jeunesse pour l’attaquant arrivé en 2015 au Club de Bruges et dont l’évolution est proportionnelle à sa vitesse de course. Mais en interview, la semaine dernière à Tubize, le Liégeois de 19 ans a pris le temps.

5

À la rescousse des écrevisses à pattes rouges

Jadis, la Astacus Astacus, soit l’écrevisse à pieds rouges, était la véritable reine de nos plans d’eau. Aujourd’hui, sans l’action de l’ASBL ASPEI – Association pour la Sauvegarde et la Promotion des Écrevisses indigènes – lancée par le Theutois Didier Herman, ces bestioles auraient peut-être en grande partie disparu de chez nous. «Il reste 70 populations en Région wallonne», chiffre-t-il sans toutefois révéler, par souci de conservation, les lieux où on peut encore les trouver.

6

CINÉMA | La lumière derrière le fait divers

Jusqu’à présent, Arnaud Desplechin avait filmé sa ville, Roubaix, comme une héroïne romanesque. Un conte de Noël ou Trois souvenirs de ma jeunesse écartaient une réalité socio-économique peu réjouissante. Son dernier film, tiré d’un fait divers qui a ébranlé les Roubaisiens en 2002, marque donc une rupture de style. Dans Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin fait, en effet, le récit du meurtre d’une vieille dame par deux femmes déclassées. Une affaire déjà relatée dans un documentaire de Mosco Boucault.

Mélange de polar et de film social, Roubaix, une lumière sonde la vie dans un commissariat, avec des policiers dans leur propre rôle. Mais le réalisateur insiste: il reste clairement dans le domaine de la fiction.

7

PHOTOS | Louisiana de Gontran Toussaint et Léa Chrétien: de Meuse en Mississipi, autant en emporte l’... enfer

Dans le premier tome de Louisiana, les Wépionnais Léa Chrétien et Gontran Toussaint racontent l’épopée de femmes nées du bon ou du mauvais côté du fouet. Blanches ou noires, jamais égales face aux hommes.

8

Marc Coucke attire le Zoute Grand Prix à Durbuy

Le week-end dernier se déroulait à Knokke le Zoute Grand Prix, un rendez-vous incontournable qui, cette année encore, a drainé quelque 250.000 aficionados du monde automobile, venus observer les magnifiques véhicules ancêtres.

Lors de ce week-end, les organisateurs du Zoute Grand Prix ont annoncé des projets quant à l’avenir de ce grand événement, comme l’ont indiqué nos confrères de Het Laatste Nieuws. Pour la dixième édition, cette course de voitures anciennes et sportives fera étape à Durbuy le week-end des 2 et 3 mai 2020.

Sur proposition de l'inévitable Marc Coucke

9

Nouveaux classements AFT: comment les 200 meilleur(e)s ont progressé… ou régressé

L’association francophone de tennis (AFT) avait annoncé qu’elle dévoilerait les nouveaux classements ce lundi et elle a tenu parole, pour le plus grand plaisir des tenniswomen et tennismen amateurs, qui attendaient cela avec impatience tant ils se demandaient quelle serait l’issue de cette « première saison post-réforme écoulée ».

Les joueuses et joueurs qui ont disputé tournois et/ou interclubs lors de la saison écoulée ont pu mesurer à quel point elles/ils ont progressé (ou reculé). Ils ont également pu constater que l’AFT a eu le bon goût de corriger le tir pour ne pas que les points récoltés en interclubs et en tournois ne soient finalement trop déséquilibré.

Voici comment les 200 meilleurs ont progressé (ou régressé).

10

Lu-Anh éliminée du «Meilleur pâtissier»: «De la gêne et de la honte mêlées»

Patatras. Ce ne sera pas encore cette année qu’une Belge remportera la victoire dans Le Meilleur Pâtissier. Notre compatriote Lu-Anh, 42 ans, analyste de données dans la finance originaire de Chaumont-Gistoux (Brabant wallon), a été éliminée alors que le thème de l’émission était… la Belgique!

Interview

