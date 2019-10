VIDÉOS | Saluts nazis et cris de singe lors de Bulgarie-Angleterre: «Des idiots»

Des incidents racistes ont émaillé l’affrontement entre la Bulgarie et l’Angleterre lors des qualifications pour l’Euro 2020.

Le climat était nauséabond à Sofia ce lundi. Lors de la rencontre de qualification pour l’Euro 2020 opposant la Bulgarie à l’Angleterre, une frange du public du stade Vassil-Levski (déjà sous le coup d’un huis clos partiel après des incidents similaires en juin lors d’un match contre le Kosovo), s’en est prise verbalement aux joueurs noirs de l’équipe d’Angleterre: le défenseur Tyrone Mings et les attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling. Des saluts nazis ont même été aperçus dans les travées du stade.

LAMENTABLE | Le match entre la @TeamBulgaria et @England a été interrompu à deux reprises, suite à des chants racistes envers @sterling7. 😤😡 pic.twitter.com/gERNEnYygg — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) October 14, 2019

Le match contre la Bulgarie a été brièvement interrompu à deux reprises par l’arbitre lors de la première période (28e et 43e), même s’il a décidé de ne pas faire rentrer les deux équipes dans les vestiaires.

De quoi faire réagir Raheem Sterling sur les réseaux sociaux à l’issue de la plantureuse victoire des Three Lions (0-6). «Je regrette que la Bulgarie soit représentée par de tels idiots dans son stade. Quoi qu’il en soit... 6-0 et nous rentrons à la maison, au moins nous avons fait notre travail. Bon voyage à nos fans, vous avez été supers», a déclaré l’ailier de Manchester City, auteur d’un doublé face aux Bulgares.

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well 🤟🏾❤️ — Raheem Sterling (@sterling7) October 14, 2019

Les supporters anglais ont également riposté avec des chants à la gloire de leur attaquant, tout en se moquant des supporters bulgares. «Qui a mis le ballon au fond des filets des racistes? C’est Raheem Sterling!»

England fans chanting: "Who put the ball in the racists’ net? Raheem fucking Sterling!"



This is class from the England fans!



🎥 @BCAFCBHpic.twitter.com/bDoUuy6Nje — Football Central (@CentralFootie) October 14, 2019

La Fédération anglaise demande une enquête

«Nous pouvons confirmer que des joueurs anglais ont été la cible de chants racistes abominables pendant le match qualificatif pour l’Euro-2020 contre la Bulgarie. C’est inacceptable à quelque niveau de compétition que ce soit», a écrit la FA dans son communiqué.

We can confirm that @England players were subjected to abhorrent racist chanting while playing in the #EURO2020 qualifier against Bulgaria.



This is unacceptable at any level of the game and our immediate focus is supporting the players and staff involved. — The FA (@FA) October 14, 2019

«Nous allons demander à l’UEFA une enquête urgente» sur ces faits, poursuit la Fédération qui souligne être «tristement consciente que ce n’est pas la première fois que [ses] joueurs sont visés par ce type d’insultes».

Lors du match au Monténégro déjà, des joueurs anglais avaient été la cible de cris de singes.

Conformément au protocole UEFA, l’arbitre a d’abord fait faire une annonce par le speaker du stade demandant aux supporters responsables de cesser à la demi-heure de jeu.

Puis, juste à la fin du temps réglementaire de la première période il a eu une longue discussion avec les officiels, les équipes anglaise et bulgare, et a finalement décidé de faire jouer six minutes de temps additionnels jusqu’à la pause.

Sur le plan sportif, l’Angleterre n’a pas fait de détail en allant gagner 6 à 0 en Bulgarie et fait un grand pas vers la qualification pour l’Euro-2020.