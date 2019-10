Préavis de grève dans le secteur du gardiennage

Les syndicats du secteur du gardiennage ont introduit un préavis de grève, ont-ils fait savoir lundi soir. «Il n’y a pas de volonté de la part des employeurs d’arriver à un résultat» dans les négociations sur une augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs, expliquent-ils dans un communiqué.

Le front commun FGTB-CGSP-CSC a dès lors introduit un préavis. Des actions seront organisées dans le secteur à partir du 22 octobre.

«Nous voulons donner aux employeurs le temps de réfléchir et éventuellement de s’asseoir à nouveau ensemble», explique Koenraad Maertens du syndicat socialiste. «Nous savons déjà où l’action aura lieu, mais nous ne pouvons pas encore communiquer à ce sujet. L’objectif est de rassembler le plus grand nombre possible de personnes du secteur en un seul lieu.»

L’action est prévue pour le 22 octobre, mais d’autres pourraient suivre. On ne sait pas si les vacances d’automne – du 28 au 3 novembre – seront concernées, ni si l’aéroport de Zaventem sera touché.