Cinq ans requis pour trois Liégeois suspectés d'une cinquantaine de cambriolages (2)

La substitut du procureur du Roi d'Eupen a requis lundi, une peine de cinq ans de prison à l'encontre de trois Liégeois suspectés d'avoir commis une cinquantaine de cambriolages et une quinzaine de tentatives de cambriolage, entre le 1er juin 2018 et le 5 septembre de la même année.

Les faits qui leur sont reprochés ont, majoritairement, été commis dans les communes du sud de la Communauté germanophone.

L'enquête a démarré le 3 août 2018 à la suite d'agissements suspects signalés à Heppenbach, sur le territoire de la commune d'Amblève. "Un riverain a signalé à la police qu'un individu était venu sonner à sa porte et lui avait demandé où se trouvait l'entreprise Zeimers. Après avoir indiqué le chemin, il a constaté que l'individu se dirigeait vers la maison voisine et qu'après avoir sonné à la porte, il était allé dans le jardin. Le témoin l'a alors surpris alors qu'il descendait d'un balcon", a indiqué la substitut du procureur du Roi. Sur la base des informations données par le témoin, l'individu qui avait loué la voiture avec laquelle circulaient les deux suspects a pu être identifié. Rapidement, le prévenu a pu être identifié et a reconnu avoir loué 3 voitures pour le compte de l'un de ses amis.

"L'enquête et le système de géolocalisation, dont étaient équipés les véhicules, ainsi que l'analyse de la téléphonie ont permis d'établir que les deux prévenus ont sillonné le sud de la Communauté germanophone pour y commettre des vols", a indiqué la magistrate. Elle a précisé qu'une partie du butin avait été retrouvée chez l'un des deux protagonistes qui circulaient avec la voiture et que l'homme qui s'introduisait dans les habitations a formellement été identifié par certains témoins. "La chemise qu'il portait lorsque des témoins l'ont photographié a été retrouvée lors d'une perquisition et des empreintes de chaussures lui appartenant ont aussi été découvertes sur les lieux de certains cambriolages".

Malgré ces différents éléments, tous les prévenus nient leur implication.

Pour le parquet, toutes les préventions peuvent être établies à charge de tous les prévenus, en ce compris, l'association de malfaiteurs. Elle a réclamé des peines de 5 ans pour les trois compères, estimant qu'ils avaient tous joué un rôle particulier à savoir: louer les véhicules pour l'un, les conduire pour l'autre et s'introduire dans les habitations pour le troisième.

L'audience se poursuivra le 18 novembre prochain en débats continués de manière à ce que le ministère public puisse joindre au dossier un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Hasselt. Jugement sur lequel se base une avocate de la défense pour réclamer une absorption de la peine dans le chef de son client qui avait été condamné à 40 mois de prison pour des faits similaires, en octobre 2018.