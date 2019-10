La Communauté germanophone présentera un budget à l'équilibre en 2020

Oliver Paasch, le ministre-président germanophone a présenté lundi soir, en séance plénière, les grandes lignes du budget 2020, qui sera débattu au Parlement les 9, 10 et 12 décembre prochains.

"Contrairement aux autres entités fédérées du pays, nous présenterons un budget 2020 à l'équilibre malgré une importante dégradation des paramètres économiques", s'est réjoui le chef du gouvernement germanophone. "Par rapport au budget initial 2019, que nous avons adopté il y a 11 mois, les recettes seront 38 millions d'euros moins importantes que ce qui était prévu. Malgré cela, le budget 2019 sera à l'équilibre tout comme celui de 2020", a indiqué le ministre-président qui a souligné le fait d'être en mesure de financer les grands projets portés par la majorité.

"On pourra financer les 2,5 millions d'euros de surcoûts relatifs aux allocations familiales, mais également une augmentation de 2 millions d'euros des moyens destinés à l'enseignement et à la formation", a insisté Oliver Paasch. La petite enfance, verra également les moyens qui lui sont accordés, augmenter de 10%. Les affaires sociales et la santé ne seront pas en reste puisque le gouvernement prévoit une augmentation de 4 millions d'euros du budget qui leur est consacré. Pour la Culture, les Médias, le Tourisme et le Sport c'est 1,6 million d'euros de plus qu'en 2019 qui leur sera consacré.

Alors que les recettes sont en diminution et que certaines matières voient le budget qui leur est alloué augmenter, des économies doivent être réalisées ailleurs. Ainsi les capacités d'investissement de la Communauté germanophone, en matière d'infrastructures, sont revues à la baisse à la suite de l'application de normes SEC.