Saint-Gilles recale le projet de réaffectation du Brico de la chaussée de Charleroi

Le projet de réaffectation et démolition du Brico de la chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles, n’a pas reçu l’aval de la commune. Ce projet vise notamment à construire 60 logements dont 12 en intérieur d’îlot, des bureaux, commerces et parking. Le voilà recalé.

Le projet controversé qui souhaite réaffecter le bâtiment du magasin Brico de la chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles, a été recalé ce 11 octobre. C’est ce que transmet la Commune dans l’avis de la commission de concertation qui s’est tenue le 8 octobre.

C’est tout l’intérieur d’îlot qui devait être modifié. Google Earth Le projet a de quoi interpeller. Mené par Koramic Real Estate, il a l’ambition de remodeler non seulement la grande surface commerciale, mais aussi tout l’intérieur d’îlot jusqu’à la rue Moris. Il souhaite transformer l’ancien garage et son showroom vitré qui abritent le magasin de bricolage en 60 logements répartis sur les deux bâtiments à front de rue. Le projet intègre un parking souterrain de 67 places et des commerces. Il nécessite la démolition de plusieurs bâtiments actuels, dont celui à droite du Brico, de part en part jusqu’à la rue Moris, de l’autre côté de l’îlot. L’ambition est aussi de privatiser l’intérieur d’îlot qui conserverait sa rampe d’accès en colimaçon du parking actuel: ces espaces seraient reconditionnés en bureaux, logements et galerie d’art, et munis d’une toiture verte de plus de 3000m2. Certains des bâtiments nouvellement érigés grimperaient jusqu’à 4 et 5 étages.

«En contradiction totale»

Un immeuble de 4 étages devait venir remplacer la façade arrière du Brico, rue Moris. Google Street View On comprend dès lors les inquiétudes des riverains et commerçants du quartier du haut de Saint-Gilles, qui se sont mobilisés pour affirmer leur opposition au projet. 48 réactions ont été enregistrées durant l’enquête publique. En vrac, elles pointent notamment la densité trop importante du projet, les nuisances pour les logements voisins à cause des nouvelles constructions en intérieur d’îlot, le bilan écologique défavorable, l’absence de végétation, un manque de qualité architecturale, des craintes concernant les horecas projetés, l’absence de logements sociaux, la pertinence de créer du bureau, la disparition d’un commerce utile au quartier, le report du stationnement en voirie, les impacts d’un chantier de 3 ans, le manque d’info dans les quartiers ixellois voisins...

Suivant plusieurs avis réticents des Monuments et Sites, de l’inspecteur de l’Environnement ou de la STIB, la Commune de Saint-Gilles a donc à son tour émis ses réserves. Le document communal mentionne notamment les trop nombreuses et «pour la plupart non justifiées» dérogations au PRAS et au RRU, «les caractéristiques urbanistiques et architecturales ne s’accordant pas avec celles du cadre urbain», une occupation en intérieur d’îlot «en contradiction totale avec les prescriptions d’en améliorer en priorité les qualités végétales», des pertes d’ensoleillement, des gabarits trop élevés, un nombre de parkings excédentaires, ou encore «la réduction de l’emprise de stationnement sur l’espace public pas du tout abordée». En conclusion de quoi la Commune imprime donc un avis défavorable.