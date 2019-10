C’est officiel: Christine Defraigne peut briguer la présidence du MR

Sans surprise, le conseil de parti du MR a approuvé ce lundi la candidature de cinq candidats, dont Christine Defraigne, à la présidence du parti.

Le conseil de parti du MR, réuni ce lundi matin pour statuer sur la recevabilité des candidatures à l’élection à la présidence, a validé 5 candidatures, dont celle de Christine Defraigne malgré le fait que l’ancienne présidente du Sénat et première échevine de la Ville de Liège ne siège pas au comité général du parti.

Début octobre, cette dernière s’était élevée contre son possible écartement de la course à la présidence en raison de sa non-appartenance à ce comité général, dénonçant au passage «une dérive antidémocratique» et «une confiscation du pouvoir» au sein du parti. Elle avait reçu le soutien de Denis Ducarme, lui-même candidat à la présidence des libéraux francophones.

Pour éteindre l’incendie, le MR avait assuré qu’aucune candidature ne serait rejetée a priori. «Toute ambiguïté sera analysée par le conseil du Mouvement Réformateur qui se réunira le lundi 14 octobre avec pour mission de statuer à la majorité simple sur la recevabilité de chacune des candidatures», avait-il affirmé.

Au total, 7 candidatures à la succession de Charles Michel ont été déposées dans les délais impartis, a rappelé ce lundi le parti.

Le bureau électoral du MR, présidé par Richard Miller, a estimé que deux d’entre elles – celles des militants Michel Heremans et Michel Sanishvili – n’étaient pas recevables. Il a par contre proposé au conseil du parti d’approuver les candidatures de Clémentine Barzin, de Georges-Louis Bouchez – qui a reçu ce week-end le soutien inattendu de sa meilleure ennemie Jacqueline Galant –, de Christine Defraigne, de Denis Ducarme et de Philippe Goffin.

Lundi matin, le conseil a approuvé ces candidatures.

Un débat réunissant les 5 candidats, auquel tous les membres du MR sont invités, aura lieu le 23 octobre à Namur-Expo.

Le fichier des électeurs sera quant à lui constitué ce mercredi en présence d’un huissier de justice. Les militants qui souhaitent voter seront appelés à se prononcer par courrier, à l’aide d’un bulletin de vote envoyé par voie postale du 21 au 23 octobre. Le dépouillement aura lieu le 12 novembre. Si un second tour doit être organisé – il faut 50% des voix plus une voix pour être élu -, le dépouillement aura lieu le vendredi 29 novembre après-midi au siège du MR, a enfin détaillé le parti.