Fin des travaux de réfection de la voirie à Rouveroy

le chantier de réfection du revêtement qui avait débuté le 29 juillet dernier sur la N40 à Rouveroy (Estinnes) sera totalement achevé ce mercredi 16 octobre.

Concrètement, ce chantier a permis de renouveler le revêtement de la voirie entre Rouveroy et Erquelinnes sur 6 km et de procéder à la réfection et à la sécurisation de la traversée de Rouveroy (réduction de la largeur de la voirie et création d’effets de porte aux entrées de l’agglomération).

Cette sécurisation de la voirie, à la demande de la Commune et des riverains, a pour objectif de réduire la vitesse des véhicules à cet endroit.

Ce chantier, financé par la SOFICO, représente un coût d’environ 1,5 million d’euros HTVA.