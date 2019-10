Dopage: Mustapha El Aziz, détenteur du record du monde du semi-marathon, suspendu quatre ans

Mustapha El Aziz a été suspendu pour quatre ans après avoir été contrôlé positif à deux reprises à l’EPO, a annoncé ce lundi Athletics Integrity Unit (AIU), l’instance antidopage indépendante de l’IAAF, la fédération internationale d’athlétisme.

Le Marocain, 33 ans, est détenteur du record du monde du semi-marathon (en 59: 29 à Valence en 2016). Il dispose d’un record personnel sur le marathon de 2h07: 55 (à Séoul en 2013) et fut vice-champion d’Afrique en 2014 sur 10.000m. Il avait été provisoirement suspendu déjà au mois d’août.

L’AIU a expliqué qu’El Aziz a été contrôlé positif à deux reprises sur un échantillon de sang à Karlova en Croatie le 7 juin et une semaine plus tard à Langueux en France, lors de deux courses sur route qu’il a gagné pour la première et terminé deuxième dans la seconde.

Les deux analyses ont révélé la présence d’EPO. L’athlète marocain n’a pas demandé l’analyse de l’échantillon B. Il avait nié avoir pris de l’EPO à l’issue du premier contrôle, mais n’a plus donné suite ensuite aux correspondances avec l’AIU.