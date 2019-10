Vaux-Borset 3 – Lensois 4

Buts : Lange (1-0, 10e), G. Mazuy (1-1, 25e), Swerdtfegers (2-1, 56e), Fivet (3-1, 65e), Bonomi (3-2, 69e), R. Mazuy (3-3, 75e et 3-4, 80e).

À domicile, Vaux-Borset a loupé le coche. « On ne peut s’en vouloir qu’à nous, lance Olivier Lampe. Mais bravo à Lensois. » « On est allé chercher cette victoire au caractère, se réjouit Patrick Bonomi. De bon augure pour la suite du championnat et la semaine prochaine. »