«Même si vous ne l’entendez pas, le tram est là»: moins d’accidents avec cyclistes et piétons

C’est l’automne. Le jour arrive plus tard et les nuits tombent plus tôt, les feuillent tombent et les phares et feux reprennent possession des rues. Une période délicate pour les chauffeurs de tram: la STIB rappelle donc les risques aux abords des rails.

La STIB, la société de transports en commun bruxellois, relance mardi sa campagne annuelle pour sensibiliser les usagers de la voie publique aux risques liés aux trams et rails de tram. La période n’est pas choisie au hasard: avec la baisse de la luminosité et la chute des feuilles, qui rendent les rails plus glissants, les risques sont accrus.

Le message «Même si vous ne l’entendez pas, le tram est là. Soyez attentif, le tram a toujours priorité» sera une nouvelle fois mis en avant. Un message qui a peut-être déjà eu son petit effet, car les chiffres s’améliorent: les accidents impliquant un tram et un cycliste ou un piéton étaient en diminution en 2018, et aucun accident mortel avec un tram n’a été rapporté sur toute cette année-là, précise la STIB.

Il y a eu 15 accidents impliquant un tram de la STIB et un cycliste en 2018 (17 en 2017), et 39 impliquant un tram et un piéton (45 en 2017), alors même que le réseau s’étend et que la fréquentation augmente (165,5 millions de voyages en 2018, contre 150,8 millions en 2017). Les chiffres sont donc «encourageants», estime la STIB.

Tous les usagers de la voie publique, qu’ils soient à pied, à vélo ou en trottinette, doivent rester vigilants aux abords des rails de tram. Ce dernier a toujours la priorité, et sa distance de freinage est plus longue que celle d’un autre véhicule, ce qui le rend moins réactif face à un piéton distrait, rappelle la STIB.

«Risque de perte d’équilibre et de chute alors qu’ils longent les rails, méconnaissance des distances de freinage plus longues pour un véhicule sur rail, écouteurs ou smartphones qui détournent l’attention et ont pour conséquence qu’ils n’entendent et ne voient pas le tram arriver… Tous ces exemples viennent montrer combien il est important de continuer à informer et sensibiliser tout le monde afin de réduire encore le nombre d’accidents», insiste Amal Kammachi, Risk & Safety manager au tram.