Spirou Charleroi: Angillis ne coachera plus pendant 2 à 3 mois

Le coach du Spirou Charleroi a demandé au club d’être libéré de ses fonctions de façon intérimaire. Pascal Angillis veut être au chevet de son fils gravement malade.

Le Spirou Charleroi ne pourra probablement plus compter sur son coach avant l’année 2020. Pascal Angillis a demandé à être déchargé de ses fonctions pour s’occuper de son jeune fils, touché par une tumeur. Le club carolo a publié un communiqué sur son site internet dans lequel le coach explique son choix.

«Depuis une dizaine de jours, on a diagnostiqué une tumeur à Sidy, mon fils âgé de 8 ans. Rapidement pris en charge, il suit une thérapie très lourde qui nécessite ma présence quotidienne auprès de ma famille. Après concertation avec mon épouse et les docteurs ces derniers jours, il était primordial de pouvoir focaliser toute mon attention sur la guérison de mon fils et le bien-être de ma famille. Cette décision est très lourde à prendre car nous faisons un travail de fond important avec l’équipe et les joueurs ne ménagent aucun effort pour s’améliorer collectivement. Je me réjouis déjà à l’idée de retravailler avec le staff le plus rapidement possible. D’après le corps médical, je devrais être absent de 2 à 3 mois. Je remercie vivement la Direction du Spirou Basket qui me soutient à 100% dans cette épreuve personnelle!».

Sam Rotsaert, arrivé durant l’été pour remplir le rôle d’assistant-coachn, prendra en charge, ad intérim durant cette absence, le rôle de coach principal assisté d’Oscar Lata.