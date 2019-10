Les best of foot local: un fermier sur le terrain, une torride première mi-temps, un huis clos plus vrai que nature

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. Scénario complètement fou

C’est en P4G liégeoise qu’on retrouve assurément le match fou du week-end. Le duel opposant les équipes B de Sart et Waimes a en effet accouché d’un scénario improbable. Alors qu’ils menaient 0-3, les gars de Waimes se sont fait remonter à l’heure de jeu. Mais alors qu’ils pensaient tenir, cette fois pour de bon, les trois points de la victoire lors du 3-4 inscrit sur penalty à deux minutes du terme, les Sartois ont ensuite planté trois buts dans les arrêts de jeu pour s’imposer au final 6-4!

2. Virton à 540 minutes de la D1A

Face à Lommel, Virton a dû cravacher et attendre la toute fin de match pour s’imposer sur le plus petit des scores. Qu’importe pour les Gaumais: grâce à ce succès conjugué au revers subi par OHL, Virton est seul en tête de la Proximus League! Et il ne reste que 4 journées avant de boucler le premier tour de compétition. En d’autres termes, Virton est à 540 minutes de la D1A (4 matches du 1er tour et la finale aller/retour de D1B)!

3. Un fermier sur le terrain

Lors du sommet de P1 liégeoise entre Fize et Wanze/Bas-Oha, une scène cocasse a causé l’arrêt temporaire du match: alors que l’on jouait depuis 15 minutes, un fermier voisin a déboulé sur le terrain. La raison? Il ne parvenait pas à passer avec son tracteur entre toutes les voitures de spectateurs garées sur le bord de la route! Quelques instants plus tard, une voiture avait été déplacée, le tracteur avait pu entrer dans le champ voisin et la partie avait pu reprendre. Qui a dit que le foot provincial n’attirait plus suffisamment de monde au bord des terrains?

4. Un tournant très bien négocié

Après son succès au RWDM (D1 Amateurs), le RFC Liège a enchaîné contre Winkel. Mais cela ne s’est pas fait sans mal dans une rencontre qui a connu son véritable tournant à cinq minutes du terme: moment choisi par Kevin Debatty, le nouveau keeper sang et marine, pour repousser un penalty et relancer du coup son équipe vers l’avant, Giargiana convertissant le contre rondement mené pour fixer les chiffres au marquoir: 2-1!

5. Torride, l’arrière-saison…

Après une semaine constituée d’averses à ne plus savoir les compter, la journée de dimanche nous a offert un temps bien plus clément, le soleil inondant la majeure partie de la Wallonie et le thermomètre frôlant par endroits les 20 degrés. De quoi organiser une pause boisson au milieu de la première mi-temps à Verviers-Welkenraedt (P3D liégeoise)! Il a fait beau et doux, certes, mais fallait quand même pas exagérer…

6. Sueurs froides

Sur la pelouse de Spy (D3A Amateurs), Rochefort a démarré la rencontre pied au plancher: 4 buts en une demi-heure! Le temps d’effectuer deux changements pour secouer tout ça et l’équipe de Majid Sbaa revenait ensuite petit à petit dans le match: 1-4, puis 2-4, puis 3-4... et Rochefort a ensuite souffert avant de connaître la délivrance dans le temps réglementaire pour fixer les chiffres de ce match spectaculaire à 3-5.

7. Un nul et tout s’effondre

Bien placé pour le gain de la première tranche, le Wallonia Walhain (D3A Amateurs) a-t-il laissé passer une occasion en or? En déplacement au Kosova, bon dernier de la division avec 2 maigres unités, les Brabançons n’ont pas pu faire mieux que ramener un partage (1-1). Du coup, l’équipe de Nadir Sbaa abandonne la tête au surprenant Jette…

8. Déjà le forfait de trop

En P4H hennuyère, Rance a profité du week-end et de son succès contre Sivry pour, déjà, remporter la première tranche. C’est aussi ce week-end que Froidchapelle a, pour sa part, terminé sa saison! Avec un troisième forfait consécutif, le championnat de l’équipe B n’aura duré que 8 journées. Pour 8 défaites. Triste.

9. Trente et pas une de plus

Trente! C’est le nombre de succès consécutifs enregistrés par Burdinne, club champion en P4A liégeoise la saison dernière et actif cette saison en P3A. Mais ce chiffre ne bougera plus. En effet, Huy B a infligé à l’actuel leader sa première perte de points depuis longtemps. Avec ce 2-2, Burdinne reste toutefois invaincu.

+ Fin de série pour Burdinne

10. Un huis clos vrai de vrai

Pendant que des supporters de D1 peuvent allègrement se permettre d’arracher les sièges, faire stopper des matchs sous le regard bienveillant d’une fédération qui multiplie les menaces de huis clos avec sursis de peur de se faire contrer par des armadas d’avocats, l’ACFF ne rigole pas. Mais cela n’a visiblement pas décontenancé Tournai (D3A Amateurs) qui s’est solidement imposé face à PàC/Buzet.

