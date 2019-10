Fortnite à l’arrêt: voici comment réveiller le jeu

Le célèbre jeu vidéo Fortnite est en pause forcée. L’éditeur a caché un bonus pour vous aider à patienter.

C’est un séisme dans le monde du jeu vidéo. Les serveurs du jeu Fortnite Battle Royale sont à l’arrêt depuis la soirée du dimanche 13 octobre. Jusqu’à nouvel ordre, plus personne n’est autorisé à arpenter la célèbre île mortelle.

La communauté retient son souffle. Que prépare l’éditeur américain Epic Games?

La date était connue de longue date. Le 13 octobre était censé marquer la fin de la saison 10, le lancement de la saison 11. Mais personne n’avait imaginé une seule seconde que le studio oserait carrément interrompre temporairement le jeu disponible gratuitement sur PS4, Xbox One, PC, Switch ou encore iPhone.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, un météorite s’est écrasé dimanche soir sur le territoire, suivi d’un trou noir qui semble avoir aspiré l’ensemble de l’île:

Fortnite's season X event, The End, just wiped out the whole island #Theend #Fortnite #PS4share pic.twitter.com/UbDe9wMuRw

À l’heure d’écrire ces lignes, vous butez sur un étrange écran si jamais vous essayez de vous connecter aux serveurs. Au centre trône le fameux trou noir.

Histoire de ménager votre patience, Epic Games vous a réservé une surprise. Un code secret permet d’activer un petit jeu sans prétention. Le père de Fortnite exhume à l’occasion le code Konami, une combinaison de touches historique, intégrée dans de nombreux titres de l’éditeur Japonais.

Voici comment activer le jeu secret depuis l’écran noir de Fortnite:

– Sur PS4 : sur la manette, appuyer successivement sur haut / haut / bas / bas / gauche / droite / gauche / droite / O / X / Start

– Sur Xbox One: sur la manette, appuyer successivement sur haut / haut / bas / bas / gauche / droite / gauche / droite / B / A / Start

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait.



UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv