Des travaux sur la chée de Bruxelles à proximité du rond-point «Ma campagne»

Du 21 octobre au 8 novembre, des travaux de réfection sont prévus à la chée de Bruxelles non loin du rond-point «Ma campagne», à Tournai. Avec d’inévitables perturbations pour la circulation.

Sur sa page Facebook, la zone de police du Tournaisis attire l’attention des automobilistes sur d’importants travaux qui se tiendront entre le 21 octobre et le 8 novembre prochain sur la chaussée de Bruxelles, à Tournai, dans sa portion comprise entre le rond-point «Ma campagne» et le pont de l’autoroute E 42. Il est question de refaire le béton armé et le revêtement hydrocarboné sur cette voie. Durant la période précitée, la circulation sera basculée sur la bande de gauche depuis le rond-point. La bretelle qui monte vers l’E42 et Vaulx sera fermée à la circulation.

La déviation pour accéder à l’E42 se fera via Gaurain soit par la N7 et la N52, et pour accéder à Vaulx centre et aux usines, cela sera via la bretelle N501.

Bien entendu, le calendrier annoncé pourrait être remis en cause par des conditions climatiques particulières.

Soyez donc attentifs aux déviations qui devraient être mises en place dans les prochains jours et… bonne route.