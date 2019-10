Le super-welter américain Patrick Day dans un état «extrêmement critique» après un KO

Le boxeur américain Patrick Day, hospitalisé après un violent KO, était ce dimanche soir dans un état «extrêmement critique», a déclaré l’organisateur de combats Lou DiBella.

Patrick Day, 27 ans, avait été évacué inconscient du ring après ce KO subi samedi soir à Chicago et transporté à l’hôpital où il a subi une opération d’urgence de chirurgie cérébrale. «Patrick est dans un coma provoqué par la blessure» qu’il a subie sur le ring «et il est dans un état extrêmement critique», a déclaré Lou DiBella. «Nous sommes touchés par l’afflux de soutiens, de prières et d’offres d’assistance qui viennent de toute la communauté de la boxe», a-t-il dit.

Patrick Day se trouve dans le service de soins intensifs de l’hôpital Norhtwestern Memorial de Chicago, dans le nord-est des États-Unis. L’organisateur n’a pas fourni de données sur la nature précise de la blessure qu’il a subie.

Le boxeur américain a été mis KO par son compatriote Charles Conwell au cours d’un combat dans la catégorie des super-welters (-69,853 kilos) au Chicago Winstrust Arena.

Charles Conwell a demandé ce dimanche à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux de prier pour le rétablissement de Patrick Day.

Keep him in your prayers!! #prayforpatrickday pic.twitter.com/4euBCe1Yap